Звезда «Серебряных коньков» Фёдор Федотов сыграет в фильме Artificial с Юрой Борисовым

Звезда «Серебряных коньков» Фёдор Федотов сыграет в фильме Artificial с Юрой Борисовым
Аудио-версия:
Комментарии

Российский актёр Фёдор Федотов сыграет в фильме Artificial («Искусственный») Луки Гуаданьино о кризисе в компании OpenAI. Об этом сообщил агент актера Дмитрий Савельев, на что обратили внимание в «Кинопоиске».

Кого именно сыграет звезда «Серебряных коньков», неизвестно. Артист присоединился к ранее анонсированным Юре Борисову («Анора») и Эндрю Гарфилду («Человек-паук»). Съёмки ленты идут прямо сейчас в Турине, Италия. Будущая лента расскажет о неприятной ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу OpenAI внезапно уволили, а затем так же внезапно вернули обратно спустя несколько дней. Предполагается, что инициатором увольнения и стал Суцкевер.

Российский актёр воплощает на экране сооснователя компании Илью Суцкевера, а британец — Сэма Альтмана, главу OpenAI. У ленты пока нет даты премьеры.

Комментарии
