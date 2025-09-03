Скидки
NVIDIA занимает 94% рынка видеокарт, AMD теряет долю — исследование

NVIDIA занимает 94% рынка видеокарт, AMD теряет долю — исследование
Аналитическая компания Jon Peddie Research опубликовала отчёт о рынке видеокарт по состоянию на первое полугодие 2025 года. Как оказалось, за последние три месяца доля NVIDIA выросла на 2,1% по сравнению с началом года.

Таким образом, сейчас NVIDIA занимает примерно 94% рынка дискретных видеокарт. Доля прямого конкурента, AMD, упала до 6%, а видеокарты Intel покупают менее 1% компьютерной аудитории.

Рынок видеокарт за последние кварталы

Фото: Jon Peddie Research

В Jon Peddie Research отметили, что за последнее время рынок видеокарт идёт на восстановление к прошлым показателям. За последний квартал было продано около 11,6 млн графических чипов, рост по сравнению с предыдущими годами составляет около 5,7%.

