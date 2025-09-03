Джеймс Ганн анонсировал фильм «Супермен: Человек завтрашнего дня» — премьера в 2027 году

Режиссёр Джеймс Ганн анонсировал свой следующий фильм. Новым проектом главы киновселенной DC станет продолжение фильма «Супермен» с Дэвидом Коренсветом — лента получила название «Человек завтрашнего дня». Премьера кинокомикса состоится 9 июля 2027 года.

Фото: Соцсети Джеймса Ганна

К своему анонсу Джеймс Ганн также прикрепил фотографию, на которой изображены Лекс Лютор в космическом костюме и сам Супермен, стоящий возле него. Возможно, бывшие враги объединятся для устранения общей угрозы. К главным ролям вернутся Дэвид Коренсвет (Супермен), Рэйчел Броснахэн (Лоис Лейн) и Николас Холт (Лекс Лютор).

Ближайшим фильмом киновселенной DC станет «Супергёрл» — лента про сестру Человека из стали с Милли Олкок выйдет 26 июня 2026 года. Судя по всему, новые блокбастеры во франшизе и дальше будут выпускать летом.