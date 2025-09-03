Скидки
Звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер сыграет Лару Крофт в сериале от Amazon — официально

Компания Amazon назвала исполнительницу роли Лары Крофт в грядущем сериале по культовой игровой франшизе Tomb Raider. Главная роль досталась 29-летней британской актрисе Софи Тёрнер, звезде «Игре престолов».

Съёмки будущего сериала стартуют уже в середине января. Шоураннером сериала выступит Фиби Уоллер-Бридж, снявшаяся в проектах «Дрянь» и «Убивая Еву», которая не раз отмечала, что давно знакома с франшизой.

Я так рада назвать Софи Тёрнер нашей Ларой Крофт вместе с феноменальной творческой командой. Не так уж часто удаётся создать шоу такого масштаба с персонажем, которого вы полюбили в далёком детстве. Все на борту безумно увлечены Ларой, и все они такие же неистовые, смелые и весёлые, как и она. Доставайте свои артефакты — Крофт уже близко.

У сериала про Лару Крофт пока нет даты выхода. Судя по примерным срокам производство, шоу может выйти уже в начале 2027 года.

