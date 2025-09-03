«Всё могло сложиться иначе»: владелец FaZe объяснил, почему s1mple не остался в команде

Главный исполнительный директор FaZe — Томас Temperrr Оливейра прокомментировал ситуацию с арендой Александра s1mple Костылева. По его словам, дело было не в индивидуальной игре Александра, а в результатах всей команды:

Многое зависело от нашей игры и от его действий на мэйджоре. Если бы мы тогда победили, возможно, всё могло бы сложиться иначе. Он шикарно выступил на групповом этапе, но я думаю, что вся команда не очень хорошо сыграла в плей-офф.

Также он раскрыл, что организация рассматривала варианты аренды не только s1mple, но и российского снайпера degster. Однако переговоры так ничем и не завершились.