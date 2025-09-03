«Они готовы на всё»: CEO PGL обвинил ESL и BLAST в давлении и создании монополии в CS 2

Глава турнирного оператора PGL резко высказался в адрес конкурентов. По его словам, ESL и BLAST намеренно пытаются перекрыть дорогу организациям, сотрудничающим с PGL, создавая монополию на сцене:

Они прекрасно знали даты наших ивентов как на 2025-й, так и на 2026 год ещё до того, как решили продолжать удерживать монополию. Здесь нет никакой случайности — это скоординированная стратегия».

Он напомнил, что даты турниров в Бухаресте и в Чэнду были опубликованы ещё 31 марта 2024 года. Однако конкурирующие организаторы неожиданно объявили собственные ивенты лишь 3 октября 2024-го — и сделали это в один день.