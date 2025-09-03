Скидки
«Vertigo была отличной картой»: Про-игроки раскрыли свои любимые карты в Counter-Strike 2

«Vertigo была отличной картой»: Про-игроки раскрыли свои любимые карты в Counter-Strike 2
Профессиональные киберспортсмены поделились HLTV, какие карты считают лучшими в Counter-Strike 2. Интересно, что мнения игроков оказались разными, но каждая из карт имеет свою уникальную ценность.

Игрок Аюш mzinho Батболд выбрал Ancient, тогда как Юрий yuurih Сантос отдал предпочтение Mirage и Dust ll.

Уильям mezii Мерриман выделил Nuke:

У стороны CT и T столько возможностей: фейки, раши, мид-раунды, поздние раунды и клатчи. На этой карте всегда можно найти что-то новое и она никогда не устареет.

Российский игрок Иван zweih Гогин напомнил о Vertigo:

Vertigo была отличной картой. Мне кажется, некоторые игроки отзывались о ней плохо и не хотели на ней играть, поэтому её и убрали. Но мне она нравилась, и я всегда бы на ней играл.

Дориан xertioN Берман также назвал любимой Mirage.

