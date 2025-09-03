donk не спас Spirit от вылета с отборочных на BLAST London, но стал лучшим игроком турнира

Team Spirit не сумела пройти отборочные на турнир BLAST Premier London 2025 и покинула турнир раньше ожидаемого. Однако индивидуальная форма Данила donk Крышковца снова стала предметом обсуждений.

Несмотря на вылет команды, российский рифлер завершил весь отборочный турнир с лучшим рейтингом среди всех участников. Его стабильная игра и доминирование в ключевых моментах выделяли его на фоне остальных игроков.

Лучшие игроки BLAST OPEN LONDON 2025 GROUPS Фото: HLTV

Для Team Spirit поражение стало серьёзным разочарованием, но donk ещё раз доказал, что является одной из главных звёзд мирового Counter-Strike 2 прямо сейчас. За прошедшие три месяца Team Spirit провела 17 матчей, выступив на пяти турнирах. Команда donk стала чемпионом IEM Cologne 2025 и BLAST Bounty Fall 2025, а также вышла в плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025.