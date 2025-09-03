Скидки
Friberg про donk в CS 2: его прицеливание просто не от мира сего

Friberg про donk в CS 2: его прицеливание просто не от мира сего
Бывший профессиональный игрок и нынешний тренер по Counter-Strike 2 Адам friberg Фриберг высказался о феноменальной игре Данила donk Крышковца из Team Spirit. На своей странице в «X» он подчеркнул исключительные навыки россиянина:

Игра donk настолько чиста. Его прицеливание и понимание того, где находятся противники, просто не от мира сего.

Напомним, Team Spirit недавно выступила на квалификации BLAST Open London 2025. Несмотря на яркую индивидуальную игру donk и звание лучшего игрока по общему рейтингу отборочных, команда уступила G2 Esports со счётом 1:2 и не смогла пробиться в основную стадию турнира.

