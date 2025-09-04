Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился первый тизер-трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди

Появился первый тизер-трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди
Комментарии

Warner Bros. опубликовала дебютный тизер-трейлер фильма «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях.

Это экранизация одноимённого романа Эмили Бронте 1847 года. История любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с Хитклифом как со слугой и избивает его.

Трейлер фильма

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Картину сняла Эмиральд Феннелл по собственному сценарию. В зарубежный прокат фильм выйдет 14 февраля 2026 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android