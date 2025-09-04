Появился первый тизер-трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди
Warner Bros. опубликовала дебютный тизер-трейлер фильма «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях.
Это экранизация одноимённого романа Эмили Бронте 1847 года. История любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с Хитклифом как со слугой и избивает его.
Трейлер фильма
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Картину сняла Эмиральд Феннелл по собственному сценарию. В зарубежный прокат фильм выйдет 14 февраля 2026 года.
Комментарии
