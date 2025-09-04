Скидки
Энди Сёркис с командой готовится к съёмкам «Властелина колец: Охота на Голлума»

Энди Сёркис с командой готовится к съёмкам «Властелина колец: Охота на Голлума»
Комментарии

Режиссёр и актёр Энди Сёркис, который выступит постановщиком «Властелина колец: Охота на Голлума», в недавнем интервью рассказал, что на следующей неделе он вместе с командой направляется в Новую Зеландию для подготовки к съёмкам фильма «Властелин колец: Охота на Голлума».

Я очень рад вернуться. Я уезжаю в Новую Зеландию в субботу. Мы едем туда, чтобы как следует подготовиться к началу производства фильма.

Картина расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах, — между «Хоббитом» и «Властелином колец».

Лента выйдет 17 декабря 2027 года.

В картине появится Фродо, к его роли вернётся Элайджа Вуд
В фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» появится Фродо
