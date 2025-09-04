Скидки
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в прокат раньше

Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в прокат раньше
Издание Deadline объявило, что триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред в главных ролях выйдет в прокат на неделю раньше запланированного: не 26 декабря, а 19.

В «Горничной» Милли пытается сбежать от своего прошлого и устраивается на работу в качестве приходящей домработницы к богатым Нине и Эндрю Винчестерам. И если поначалу Милли была довольна новой работой, то потом она начала узнавать секреты Винчестеров.

Фильм основан на романе Фриды МакФадден, а сценарий написала Ребекка Сонненшайн. Режиссёром картины выступил Пол Фиг, снявший «Меня зовут Дэвид», «Шпион» и другие различные картины.

