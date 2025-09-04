Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Liquid получили чемпионские перстни за победу на The International 2024

Team Liquid получили чемпионские перстни за победу на The International 2024
Комментарии

Перед началом чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 организаторы вручили чемпионские перстни действующим победителям турнира — составу Team Liquid.

Год назад «всадники» уверенно выиграли The International 2024, в финале разгромив Gaimin Gladiators с Антоном dyrachYO Шкредовым (3:0). Сейчас четыре игрока Liquid продолжают выступления вместе, а оффлейнер Нета 33 Шапира приехал на «Инт» уже в составе Tundra Esports.

Фото: Valve

Фото: Valve

The International 2025 стартует сегодня, 4 сентября. Первым соперником Team Liquid станет азиатская BOOM Esports, прошедшая на главный турнир года через региональные квалификации.

Материалы по теме
Абсолютно всё, что нужно знать о The International 2025 — главном турнире по Dota 2
Абсолютно всё, что нужно знать о The International 2025 — главном турнире по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android