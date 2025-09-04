Team Liquid получили чемпионские перстни за победу на The International 2024

Перед началом чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 организаторы вручили чемпионские перстни действующим победителям турнира — составу Team Liquid.

Год назад «всадники» уверенно выиграли The International 2024, в финале разгромив Gaimin Gladiators с Антоном dyrachYO Шкредовым (3:0). Сейчас четыре игрока Liquid продолжают выступления вместе, а оффлейнер Нета 33 Шапира приехал на «Инт» уже в составе Tundra Esports.

Фото: Valve

The International 2025 стартует сегодня, 4 сентября. Первым соперником Team Liquid станет азиатская BOOM Esports, прошедшая на главный турнир года через региональные квалификации.