Кинокомпания «Вольга» сообщила «Кинопоиску», что новый фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» официально выйдет в России. Даты выхода пока нет.

«Отец, мать, сестра, брат» — семейная драма, состоящая из трёх историй. Каждая из них посвящена взаимоотношениям взрослых детей и их родителей.

Главные роли сыграли Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Шарлотта Рэмплинг, Вики Крипс и Том Уэйтс. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где его оценили очень высоко.

Критики называют картину лучшим фильмом Джармуша за последние годы, в котором режиссёр говорит о важных темах и заглядывает зрителям в душу.