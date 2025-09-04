Скидки
В Лужниках пройдёт турнир «Киберзарница» по «Миру танков» с призовым фондом 1,5 млн рублей
21 сентября в московском спортивном комплексе «Лужники» пройдёт турнир «Киберзарница 2025» по «Миру танков». Финалисты разыграют призовой фонд в размере 1,5 млн рублей.

4 и 5 сентября на площадке «Московский киберспорт» состоятся открытые отборочные для всех желающих. Лучшие пройдут в закрытую квалификацию, где сразятся с приглашёнными командами — среди них PARIVISION, BEYOND, JUMBO TEAM и SAVAGE.

Фото: Федерация киберспорта Москвы

Помимо соревновательной программы, Федерация компьютерного спорта Москвы в рамках «Киберзарницы» планирует провести в «Лужниках» концерт, различные конкурсы и розыгрыши призов, а также большие игровые зоны и другие активности.

