В Гамбурге начался чемпионат мира The International 2025 по Dota 2

Сегодня, 4 сентября, состоятся первые матчи в рамках The International 2025 — главного турнира по Dota 2. 16 команд разыграют призовой фонд, превышающий $ 2,3 млн.

С 4 по 7 сентября все коллективы примут участие в групповом этапе, чтобы определить 8 участников плей-офф. Уже сегодня каждая команда сыграет по два матча.

На «Инте» в этом году сыграет 16 российских киберспортсменов из пяти команд — четыре русскоязычных состава и Malr1ne в ростере арабской Falcons.

Решающая стадия The International 2025 по Dota 2 состоится 11–14 сентября на стадионе «Барклейс-арена». Помимо главных матчей, игроки традиционно ждут анонсов и сюрпризов от разработчиков «Доты».