Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал The International 2025 по Dota 2

В Гамбурге начался чемпионат мира The International 2025 по Dota 2
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, состоятся первые матчи в рамках The International 2025 — главного турнира по Dota 2. 16 команд разыграют призовой фонд, превышающий $ 2,3 млн.

С 4 по 7 сентября все коллективы примут участие в групповом этапе, чтобы определить 8 участников плей-офф. Уже сегодня каждая команда сыграет по два матча.

Материалы по теме
Стало известно полное расписание The International 2025 — чемпионата мира по Dota 2
Расписание игр первого дня The International 2025 по Dota 2

На «Инте» в этом году сыграет 16 российских киберспортсменов из пяти команд — четыре русскоязычных состава и Malr1ne в ростере арабской Falcons.

Материалы по теме
Все команды и игроки из России на The International 2025
Все команды и игроки из России на The International 2025

Решающая стадия The International 2025 по Dota 2 состоится 11–14 сентября на стадионе «Барклейс-арена». Помимо главных матчей, игроки традиционно ждут анонсов и сюрпризов от разработчиков «Доты».

Материалы по теме
Абсолютно всё, что нужно знать о The International 2025 — главном турнире по Dota 2
Абсолютно всё, что нужно знать о The International 2025 — главном турнире по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android