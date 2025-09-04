Появился первый кадр фильма «Тревожные люди» с Анджелиной Джоли и Джейсоном Сигелом
Поделиться
На сайте IMDb появился дебютный кадр фильма «Тревожные люди», в котором главные роли сыграли Анджелина Джоли и Джейсон Сигел. На кадре можно увидеть Джоли в образе своей героини.
Фото: Hope Studios
В «Тревожных людях» за день до Рождества инвестиционный банкир Зара неохотно присоединяется к группе незнакомцев на дне открытых дверей. Когда Грейс, которая не хотела грабить банк, случайно берёт группу в заложники, начинается хаос и раскрываются секреты, и буквально всё идёт не по плану.
Съёмки картины уже идут в Лондоне. Режиссёром выступает Марк Форстер, постановщик блокбастера «Война миров Z». Даты выхода у «Тревожных людей» пока нет.
Комментарии
- 4 сентября 2025
-
11:41
-
11:00
-
10:43
-
10:34
-
10:17
-
10:10
-
10:00
-
09:14
-
08:42
-
08:29
-
08:13
-
07:30
- 3 сентября 2025
-
21:58
-
21:48
-
21:40
-
21:33
-
21:15
-
21:07
-
20:10
-
20:01
-
19:49
-
19:24
-
18:55
-
18:30
-
18:22
-
17:51
-
17:48
-
17:18
-
17:15
-
16:45
-
16:16
-
15:55
-
15:23
-
14:55
-
14:19