Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джулия Гарнер подтвердила, что сыграет Мадонну в байопике про певицу, — фильм ещё делают

Джулия Гарнер подтвердила, что сыграет Мадонну в байопике про певицу, — фильм ещё делают
Комментарии

Актриса Джулия Гарнер подтвердила, что работа над байопиком про Мадонну продолжается, несмотря на то что о фильме уже давно не говорили. Сама Гарнер исполнит главную роль, то есть сыграет Мадонну.

Я не могу сказать слишком много, но да, работа над фильмом продолжается.

Фильм был анонсирован в 2020 году. Тогда ожидалось, что режиссёром байопика выступит сама Мадонна, а сценарий должна была написать Диабло Коуди. После ухода Коуди к певице присоединилась Эрин Крессида Уилсон.

О чём конкретно расскажет фильм и какие периоды жизни певицы затронет, не сообщается. Вероятно, речь пойдёт в том числе про молодость Мадонны.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android