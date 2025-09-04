Джулия Гарнер подтвердила, что сыграет Мадонну в байопике про певицу, — фильм ещё делают
Актриса Джулия Гарнер подтвердила, что работа над байопиком про Мадонну продолжается, несмотря на то что о фильме уже давно не говорили. Сама Гарнер исполнит главную роль, то есть сыграет Мадонну.
Я не могу сказать слишком много, но да, работа над фильмом продолжается.
Фильм был анонсирован в 2020 году. Тогда ожидалось, что режиссёром байопика выступит сама Мадонна, а сценарий должна была написать Диабло Коуди. После ухода Коуди к певице присоединилась Эрин Крессида Уилсон.
О чём конкретно расскажет фильм и какие периоды жизни певицы затронет, не сообщается. Вероятно, речь пойдёт в том числе про молодость Мадонны.
