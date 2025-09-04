Начались съёмки комедии «Сказка о потерянном времени» с Иваном Охлобыстиным

Киностудия Горького совместно с «Кинокомпанией братьев Андреасян» объявили о старте съёмок комедии «Сказка о потерянном времени».

Фото со съёмок

Фото: Киностудия Горького

По сюжету экранизации работы Евгения Шварца злые волшебники могут украсть время только у тех, кто его бесцельно тратит, поэтому их жертвами становятся девятилетний Петя Зубов и его друзья, проводившие часы за играми в телефонах. Ребята внезапно «стареют», пытаются жить как взрослые, но терпят неудачи.

Режиссёром картины выступает Андрей Никифоров. В главных ролях Татьяна Орлова, Александр Лыков, Алексей Маклаков, Иван Охлобыстин, Виталий Хаев и Людмила Артемьева.

В кинотеатрах фильм выйдет в 2026 году.