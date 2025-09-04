Яторо из Team Spirit совершил «буйство» в первой же игре The International 2025 по Dota 2

Керри Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук сделал Rampage на первой же карте The International 2025 по Dota 2.
На старте серии против американской Wildcard Яторо, игравший на Shadow Fiend, убил всех персонажей оппонента и поставил уверенную точку на первой карте.
Видео доступно на Twitch-канале dota2ti_ru_2. Права на видео принадлежат Valve.
После короткой паузы серия 1-го тура между Team Spirit и Wildcard продолжится. И победитель, и проигравший сегодня проведут ещё по одному матчу (17:00 мск).
Групповая стадия The International 2025 по Dota 2 проходит по швейцарской системе. Восемь лучших команд пройдут в плей-офф турнира.