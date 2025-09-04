Вышел сериал «Газета» — это продолжение культового «Офиса»
Поделиться
Сегодня на Peacock вышла «Газета» — это сериал по культовому «Офису». Проекты даже похожи стилистически, однако в «Газете» уже совершенно другие персонажи.
Продолжение «Офиса» рассказывает историю Нэда Сэмпсона, которому предстоит возродить печатное СМИ, пришедшее в упадок. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и знаменитый «Офис».
Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Создателями шоу выступили Грег Дэниелс и Майкл Корман — авторы оригинального сериала.
«Газету» уже продлили на второй сезон, притом объявили об этом вчера, то есть до выхода первого сезона.
Видео доступно на YouTube-канале Peacock. Права на видео принадлежат Peacock.
Комментарии
- 4 сентября 2025
-
12:45
-
12:33
-
12:11
-
11:41
-
11:00
-
10:43
-
10:34
-
10:17
-
10:10
-
10:00
-
09:14
-
08:42
-
08:29
-
08:13
-
07:30
- 3 сентября 2025
-
21:58
-
21:48
-
21:40
-
21:33
-
21:15
-
21:07
-
20:10
-
20:01
-
19:49
-
19:24
-
18:55
-
18:30
-
18:22
-
17:51
-
17:48
-
17:18
-
17:15
-
16:45
-
16:16
-
15:55