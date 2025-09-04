Team Spirit разгромила Wildcard в первом матче The International, счёт второй карты 23:1

Российский состав Team Spirit по Dota 2 одержал уверенную победу над Wildcard из США в рамках первого тура The International 2025.

На первой карте «драконы» долгое время играли вторым номером, но ближе к лейту провели несколько удачных сражений и завершили игру в свою пользу, а Яторо оформил «буйство». Вторая игра прошла намного быстрее — Spirit закончили за 22 минуты со счётом 23:1 по убийствам.

Следующий матч Team Spirit проведут уже вечером, в 17:00 или 20:00, — соперник определится позже.

Групповая стадия The International 2025 по Dota 2 проходит с 4 по 7 сентября по швейцарской системе. Восемь лучших команд пройдут в плей-офф турнира.