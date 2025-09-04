Завершились съёмки комедийного сериала «Госзащита» с Зоей Бербер и Владимиром Сычёвым

Кинокомпания 1-2-3 Production завершила съёмки комедийного сериала «Госзащита». Режиссёром шоу выступает Андрей Шавкеро.

Проект рассказывает историю мошенника, заключившего сделку со следствием. Вместе с дочерью он получает новый паспорт, место жительства и… «липовую» семью. Теперь Роману предстоит вжиться в роль образцового семьянина, выстраивать заново быт и налаживать испорченные отношения с дочерью.

Кадры со съёмок

Фото: 1-2-3 Production

Фото: 1-2-3 Production

Главные роли исполнили Владимир Сычёв, Елизавета Бугулова, Зоя Бербер, Денис Власенко, Александр Половцев, Григорий Калинин и Александрина Олексюк.

Премьера «Госзащиты» состоится на телеканале ТНТ. Даты пока нет.