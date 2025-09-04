Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки комедийного сериала «Госзащита» с Зоей Бербер и Владимиром Сычёвым

Завершились съёмки комедийного сериала «Госзащита» с Зоей Бербер и Владимиром Сычёвым
Комментарии

Кинокомпания 1-2-3 Production завершила съёмки комедийного сериала «Госзащита». Режиссёром шоу выступает Андрей Шавкеро.

Проект рассказывает историю мошенника, заключившего сделку со следствием. Вместе с дочерью он получает новый паспорт, место жительства и… «липовую» семью. Теперь Роману предстоит вжиться в роль образцового семьянина, выстраивать заново быт и налаживать испорченные отношения с дочерью.

Кадры со съёмок

Фото: 1-2-3 Production

Фото: 1-2-3 Production

Фото: 1-2-3 Production

Фото: 1-2-3 Production

Фото: 1-2-3 Production

Фото: 1-2-3 Production

Главные роли исполнили Владимир Сычёв, Елизавета Бугулова, Зоя Бербер, Денис Власенко, Александр Половцев, Григорий Калинин и Александрина Олексюк.

Премьера «Госзащиты» состоится на телеканале ТНТ. Даты пока нет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android