Вышел новый патч для Counter-Strike 2 с улучшением интерфейса
Разработчики выпустили свежее обновление для Counter-Strike 2 — размер патча составил 2,4 Гб. В нём исправили ряд технических проблем, улучшили интерфейс и внесли изменения на нескольких картах.
Общее:
- устранена ошибка, из-за которой звуки игроков некорректно отображались на мини-карте;
- исправлен вылет игры при смене звукового устройства;
- подправлено воспроизведение шагов и других звуков при передвижении по воде;
- исправлено поведение анимации оружия при изменении угла обзора на некоторых значениях FPS.
Интерфейс:
- небольшие корректировки в расположении элементов меню экипировки на определённых разрешениях;
- для предметов с защитой от обмена и арендованных теперь можно снять отметку «Избранное для CT».
Карты:
- доработаны коллизии гранат и игроков на Ancient и Shoots;
- Grail, Agency и Dogtown обновлены до актуальных версий из Мастерской.
Team Spirit вылетела с турнира, но donk как всегда самый лучший
Комментарии