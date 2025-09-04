Скидки
Вышел новый патч для Counter-Strike 2 с улучшением интерфейса

Разработчики выпустили свежее обновление для Counter-Strike 2 — размер патча составил 2,4 Гб. В нём исправили ряд технических проблем, улучшили интерфейс и внесли изменения на нескольких картах.

Общее:

  • устранена ошибка, из-за которой звуки игроков некорректно отображались на мини-карте;
  • исправлен вылет игры при смене звукового устройства;
  • подправлено воспроизведение шагов и других звуков при передвижении по воде;
  • исправлено поведение анимации оружия при изменении угла обзора на некоторых значениях FPS.

Интерфейс:

  • небольшие корректировки в расположении элементов меню экипировки на определённых разрешениях;
  • для предметов с защитой от обмена и арендованных теперь можно снять отметку «Избранное для CT».

Карты:

  • доработаны коллизии гранат и игроков на Ancient и Shoots;
  • Grail, Agency и Dogtown обновлены до актуальных версий из Мастерской.
