Фильм «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном в главной роли выйдет в России 25 декабря
Поделиться
Кинокомпания «Атмосфера кино» объявила, что фильм «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном в главной роли официально выйдет в России. Дата премьеры — 25 декабря этого года.
В центре сюжета восьмилетняя девочка, которая потеряла своих родителей. Она обращается за помощью к соседу и рассказывает, что маму и папу убило нечто живущее под кроватью.
В фильме также сыграли Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян и Ребекка Хендерсон. Режиссёром фильма выступил Брайан Фуллер, работавший ранее с Миккельсеном над сериалом «Ганнибал».
В зарубежных кинотеатрах картина выйдет 5 декабря. В России ленту выпустят через 20 дней.
Комментарии
- 4 сентября 2025
-
14:15
-
14:12
-
14:04
-
13:39
-
13:22
-
12:45
-
12:33
-
12:11
-
11:41
-
11:00
-
10:43
-
10:34
-
10:17
-
10:10
-
10:00
-
09:14
-
08:42
-
08:29
-
08:13
-
07:30
- 3 сентября 2025
-
21:58
-
21:48
-
21:40
-
21:33
-
21:15
-
21:07
-
20:10
-
20:01
-
19:49
-
19:24
-
18:55
-
18:30
-
18:22
-
17:51
-
17:48