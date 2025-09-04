Скидки
«Страшно, но затянуто»: критики смешанно оценили фильм ужасов «Заклятие: Последний обряд»

«Страшно, но затянуто»: критики смешанно оценили фильм ужасов «Заклятие: Последний обряд»
Аудио-версия:
Уже 5 сентября состоится премьера фильма ужасов «Заклятие: Последний обряд» — четвёртой части знаменитой серии с Патриком Уилсоном и Верой Фармигой. Изначально лента должна была стать большим финалом хоррор-франшизы, однако речь идёт именно о завершении первого акта, после чего последуют продолжения.

Критики уже посмотрели ленту и опубликовали свои смешанные обзоры. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг новинки составляет 62% — журналисты приняли фильм неоднозначно. Обозреватели хвалят новинку за динамику между главными героями и эмоциональный сюжет, однако критике подверглись затянутый хронометраж в 2 часа 15 минут и общее ощущение вторичности.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме ужасов «Заклятие: Последний обряд»

Очень страшный, но и душевный фильм! Это одна из лучших частей франшизы «Заклятие», подчёркивающая, что отличает её от других и почему она долговечна. Уилсон и Фармига снова в центре истории.
«Заклятие: Последний обряд» кажется уж слишком приторной мыльной оперой.
135-минутный хронометраж раздут и перегружен, а страхи превращаются в обычную рутину, когда они повторяются каждые несколько минут.
Визуально стильный и атмосферный фильм с отличной работой художника-постановщика. Но также это слишком длинный, скучный и только периодически пугающий хоррор.
Достойное прощание с семьёй Уорренов. «Последний обряд» возвращается к своим корням с ужасающими и незабываемыми страшными сценами. Зрителей также ждут эмоциональные удары, которые могут тронуть некоторых зрителей до слёз.

Неофициальная премьера фильма «Заклятие: Последний обряд» в России состоится 12 сентября.

