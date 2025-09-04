Расписание выхода сериала «Москва слезам не верит: Всё только начинается»
4 сентября состоялась премьера сериала сериала «Москва слезам не верит: Всё только начинается». Шоу по мотивам советской комедии расскажет историю трёх подруг, которые в начале 2000-х отправляются в летнюю Москву на поиски любви и счастья. Через 20 лет девушки вновь встречаются в городе — уже совсем взрослые и с надеждой на второй шанс.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink. Финал состоится 23 октября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 сентября
|2-я серия
|11 сентября
|3-я серия
|18 сентября
|4-я серия
|25 сентября
|5-я серия
|2 октября
|6-я серия
|9 октября
|7-я серия
|16 октября
|8-я серия
|23 октября
