Сериал Москва слезам не верит: Всё только начинается (2025) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в качестве

Расписание выхода сериала «Москва слезам не верит: Всё только начинается»
4 сентября состоялась премьера сериала сериала «Москва слезам не верит: Всё только начинается». Шоу по мотивам советской комедии расскажет историю трёх подруг, которые в начале 2000-х отправляются в летнюю Москву на поиски любви и счастья. Через 20 лет девушки вновь встречаются в городе — уже совсем взрослые и с надеждой на второй шанс.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink. Финал состоится 23 октября.

Расписание выхода сериала «Москва слезам не верит: Всё только начинается»

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 сентября
2-я серия11 сентября
3-я серия18 сентября
4-я серия25 сентября
5-я серия2 октября
6-я серия9 октября
7-я серия16 октября
8-я серия23 октября
