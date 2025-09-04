PARIVISION выиграла первую карту The International с керри-Тинкером — она длилась 65 минут

Российская команда PARIVISION стартовала на The International 2025 по Dota 2 с непростой карты против HEROIC — игра продлилась более 65 минут.

PARIVISION удивила пиком Tinker на первую позицию. Керри команды Алан Satanic Галлямов впервые в карьере использовал этого героя на про-сцене — и закончил игру со счётом 9/4/15. Российскому коллективу удалось выиграть только в гипер-лейте.

Фото: Dota Today

После небольшой паузы PARIVISION и HEROIC продолжат матч: для победы в серии команда должна выиграть две карты.

Групповая стадия The International 2025 по Dota 2 проходит с 4 по 7 сентября по швейцарской системе. Восемь лучших команд пройдут в плей-офф турнира.