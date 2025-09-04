Скидки
Вышел тизер исторического сериала «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым

Вышел тизер исторического сериала «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым
Онлайн-кинотеатр Start и телеканал «Россия» представили первый тизер сериала «Хроники русской революции». Историческое шоу стартует уже в 2025 году, в первый сезон войдёт 16 эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Start. Права на видео принадлежат Start.

«Хроники русской революции» — новая работа режиссёра Андрея Кончаловского, которую уже называют самым масштабным проектом в послужном списке постановщика. События сериала разворачиваются в период с 1905 по 1924 год, когда в России произошли несколько революций.

Главные роли в сериале сыграли Юра Борисов («Анора»), Никита Ефремов («Крутая перемена»), Евгений Ткачук («Роднина») и Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»).

