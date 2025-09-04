Вышел новый трейлер фильма «Трон: Арес» к старту продаж билетов — премьера 10 октября

Кинокомпания Disney опубликовала новый трейлер фильма «Трон: Арес», приуроченный к старту продаж билетов. Премьера фантастического боевика состоится уже 10 октября.

В третьей части культовой серии цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

Главные роли в ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся Джефф Бриджес — актёр вернулся к роли персонажа Кевина Флинна.