Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый трейлер фильма «Трон: Арес» к старту продаж билетов — премьера 10 октября

Вышел новый трейлер фильма «Трон: Арес» к старту продаж билетов — премьера 10 октября
Комментарии

Кинокомпания Disney опубликовала новый трейлер фильма «Трон: Арес», приуроченный к старту продаж билетов. Премьера фантастического боевика состоится уже 10 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

В третьей части культовой серии цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

Главные роли в ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся Джефф Бриджес — актёр вернулся к роли персонажа Кевина Флинна.

Материалы по теме
Будет ли третий сезон «Уэнсдей»? Всё, что известно о продолжении сериала
Будет ли третий сезон «Уэнсдей»? Всё, что известно о продолжении сериала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android