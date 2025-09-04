Вышла Hollow Knight: Silksong — спустя шесть лет после анонса

Студия Team Cherry выпустила Hollow Knight: Silksong — продолжение знаменитой метроидвании Hollow Knight. Игра доступна уже на всех актуальных платформах: на ПК в Steam, на консолях PlayStation, Xbox и Switch, а также в сервисе Game Pass. В России игра стоит 710 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Team Cherry. Права на видео принадлежат Team Cherry.

События новинки разворачиваются в королевстве Фарлум, которое будет куда масштабнее Холлоунеста из первой части. Главной героиней выступает воительница Хорнет, которая знакома геймерам по первой части. Разработчики обещают, что в игре более 200 видов врагов, около 40 уникальных боссов и множество дружелюбных персонажей.

Hollow Knight: Silksong анонсировали в 2019 году как дополнение к оригинальной игре, после чего проект разросся до полноценного продолжения. Разработкой проекта занимается австралийская студия Team Cherry, состоящая из трёх человек. Команда продолжит поддерживать игру и после релиза, выпуская обновления с новым контентом.