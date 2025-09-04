Российская PARIVISION выиграла первый матч на The International 2025 по Dota 2

Российский состав PARIVISION по Dota 2 одержал победу в 1-м туре групповой стадии The International 2025 по Dota 2.
Матч с южноамериканской HEROIC завершился со счётом 2:0. В первой игре PV показали керри-Тинкера и с трудом победили на 66-й минуте. Вторая карта оказалась почти вдвое быстрее — пятёрка Дукалиса справилась с соперником за 35 минут.
Остальные три матча линейки продолжаются в эти минуты. BetBoom Team уступает Nigma (0:1), в других противостояниях идёт решающая третья карта.
Фото: Liquipedia
Групповая стадия The International 2025 по Dota 2 проходит с 4 по 7 сентября по швейцарской системе. Восемь лучших команд пройдут в плей-офф турнира.