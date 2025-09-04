Из-за Hollow Knight: Silksong возникли сбои в Steam, Nintendo eShop и Microsoft Store

4 сентября состоялся релиз Hollow Knight: Silksong — продолжение популярной метроидвании от австралийской команды Team Cherry. Сразу после выхода по всему миру упали самые игровые магазины: не работают Steam, Xbox Store и Nintendo eShop.

Так, при попытке перейти на страницу Silksong появляется ошибка Е502, сообщающая о невозможности соединиться с сервером. Иногда зайти на страницу получается, однако добавить в корзину игру уже не выходит. На консолях Xbox и Nintendo также возникли неполадки — страницы грузятся очень долго и кое-как работают только с самих консолей.

Жалобы на работу Steam за последние часы Фото: Downdetector

Подобная ситуация произошла на фоне того, что у Hollow Knight: Silksong не было предзаказов и раннего доступа — игра стала доступна 4 сентября в 17:00 мск. В этот момент геймеры со всего света отправились покупать игру, которая стоит скромные $ 19,99 и 710 рублей в России. Это и привело к большим нагрузкам на серверы.