Авторы Football Manager 26 показали революционный геймплей в духе EA Sports FC

Авторы Football Manager 26 показали революционный геймплей в духе EA Sports FC
Компания Sports Interactive представила дебютный геймплей Football Manager 26 — новой части культовой серии футбольных симуляторов. Игра поступит в продажу осенью на ПК в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.

Видео доступно на YouTube-канале Football Manager. Права на видео принадлежат Football Manager.

Football Manager 26 — революционная часть в серии, которую впервые разработали на движке Unity. Впервые за историю франшизы в игре появится симуляция реальных матчей с реалистичными анимациями в духе EA Sports FC и UFL.

Вместе с ним в новинке впервые появятся лицензированная английская Премьер-лига, женский футбол и множество новых функций. Как ранее отмечал глава студии Майлс Джейкобсон, FM 26 — настоящий сиквел впервые за 20 лет.

