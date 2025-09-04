Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
8 сентября стартует второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Шоу продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступит Испания, куда главный герой направится вместе со своей напарницей Кэрол.
В продолжение войдёт семь эпизодов — новые серии будут появляться каждую неделю по понедельникам в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Премьера финала состоится 20 октября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 сентября
|2-я серия
|15 сентября
|3-я серия
|22 сентября
|4-я серия
|29 сентября
|5-я серия
|6 октября
|6-я серия
|13 октября
|7-я серия
|20 октября
