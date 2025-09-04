Скидки
Сериал Ходячие мертвецы Дэрил Диксон, 3-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
8 сентября стартует второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Шоу продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступит Испания, куда главный герой направится вместе со своей напарницей Кэрол.

В продолжение войдёт семь эпизодов — новые серии будут появляться каждую неделю по понедельникам в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Премьера финала состоится 20 октября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 сентября
2-я серия15 сентября
3-я серия22 сентября
4-я серия29 сентября
5-я серия6 октября
6-я серия13 октября
7-я серия20 октября
