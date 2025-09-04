Скидки
Большой трейлер фильма ужасов «Чёрный телефон 2» с Итаном Хоуком — в кино с 17 октября

Аудио-версия:
Кинокомпания Blumhouse представила большой трейлер фильма ужасов «Чёрный телефон 2». Премьера хоррора по одноимённой книге состоится уже 17 октября в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Blumhouse. Права на видео принадлежат Blumhouse.

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Во втором фильме подросток Финн вновь столкнётся с похитителем детей. В этот раз ему предстоит спасти свою сестру Гвен от таинственного злоумышленника, ради чего он отправляется в заброшенный зимний детский лагерь.

Главные роли в фильме сыграли Итан Хоук («Отрочество»), Мэйсон Темз («Как приручить дракона») и Анна Лори («Роковой патруль»). Режиссёром выступил Скотт Дерриксон, постановщик первого «Доктора Стрэнджа» от Marvel.

