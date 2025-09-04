Скидки
Netflix показал мрачные кадры фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — выход 7 ноября

Онлайн-кинотеатр Netflix представил новые кадры из фильма «Франкенштейн». Новая работа Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна») выйдет 17 октября в избранных кинотеатрах, а на стриминге появится 7 ноября.

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

«Франкенштейн» расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Гильермо дель Торо пытался экранизировать одноимённое произведение много лет, однако добрался до него лишь после того, как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио».

Главные роли в будущей картине исполнили Чарльз Дэнс («Игра престолов»), Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»).

