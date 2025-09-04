Скидки
Фильм Сумерки на Ютуб в сентябре 2025 — где смотреть, сколько продлится

Фильмы серии «Сумерки» бесплатно покажут на YouTube — с 7 по 14 сентября
Кинокомпания Lionsgate анонсировала проведение крайне редкого киноивента. Студия покажет все пять фильмов серии «Сумерки» на своём YouTube-канале абсолютно бесплатно — трансляция стартует 7 сентября в 22:00 мск и продлится до 14 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Twilight Saga. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Таким образом, Lionsgate устроит большой киномарафон, который будут показывать в формате прямой трансляции по очереди выхода лент снова и снова:

  1. «Сумерки» (2008) — 2 часа 2 минуты
  2. «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009) — 2 часа 10 минут
  3. «Сумерки. Сага. Затмение» (2010) — 2 часа 4 минуты
  4. «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (2011) — 1 час 57 минут
  5. «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (2012) — 1 час 55 минут.

Показы картин на YouTube приурочены к повторному релизу всех пяти фильмов в кинотеатрах США в октябре. Ивент пройдёт к 20-летнему юбилею с момента выхода первой книги Стефани Майер «Сумерки», положившей начало большой кинофраншизе, собравшей в прокате более $ 3,3 млрд.

