Второй сезон сериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» выйдет 11 декабря

Как сообщает издание Variety, второй сезон мультсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» выйдет уже 11 декабря. Это будет финальный сезон анимационного проекта, в Netflix не стали продлевать шоу.

Первый сезон шоу по мотивам серии игр Tomb Raider вышел 10 октября 2024 года. Мультсериал продолжает историю Лары Крофт, которая началась в игре Tomb Raider (2013) и завершилась с выходом Shadow of the Tomb Raider (2018). События в нём разворачиваются спустя 25 лет после первых приключений знаменитой героини — девушка отправится исследовать древние тайны и раскрывать утраченные истины в захватывающих и опасных местах.

Режиссёром мультсериала выступает Джоуи Солоуэй («Очевидное»), а саму Лару Крофт озвучила Хейли Этвелл («Миссия невыполнима: Смертельная расплата»). Шоу получило смешанные оценки: на агрегаторе IMDb средний балл от пользователей составляет всего 5,3/10.