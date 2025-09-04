Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

9Class — о форме PARIVISION: чувствую, что мы реально можем выиграть The International

Саппорт российской команды PARIVISION по Dota 2 Эдгар 9Class Налтакян дал интервью перед стартом The International 2025 — игрок отметил, что чувствует уверенность в своей команде.

Уверены ли мы перед TI? Да, у нас недавно были командные разговоры. Сейчас мы очень уверены. Мы сделали несколько изменений в команде, много говорили о «Доте», и теперь я чувствую, что мы реально можем выиграть The International.

Он также рассказал, что доволен результатами сезона-2023/2024 для PARIVISION.

Этот год — absolute cinema. Намного лучше, чем прошлый. Мы выиграли много турниров, стали топ-1 командой по очкам EPT.

PARIVISION выиграла первый матч у HEROIC из Южной Америки со счётом 2:0 — первая карта продолжалась 65 минут. Во 2-м туре российский коллектив встретится с Nigma Galaxy.