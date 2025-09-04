Скидки
Team Spirit уступила Xtreme на The International 2025 — Ame умер всего 1 раз в 5 играх

Комментарии

Китайская команда Xtreme Gaming одержала вторую победу в групповой стадии The International 2025 по Dota 2. Пятёрка под руководством xiao8 выиграла у Team Spirit — 2:1.

Xtreme уверенно победила на первой карте, на второй «драконы» также уверенно отыгрались, но решающий сет вновь остался за коллективом из Китая.

Dota 2. The International 2025 . Групповой этап
04 сентября 2025, четверг. 17:30 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 2
Xtreme Gaming

Невероятный игровой день провёл керри Ван Ame Чуньюй: за два матча с Aurora и Spirit он умер всего один раз, и после этого Xtreme сразу сдалась.

Фото: Dotabuff

Таким образом, Xtreme завтра сыграет в сетке «2-0», а Team Spirit падает в зону «1-1» и сразится с другой командой, которая победила в одном матче из двух.

Приложение для Android