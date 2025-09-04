Team Spirit уступила Xtreme на The International 2025 — Ame умер всего 1 раз в 5 играх

Китайская команда Xtreme Gaming одержала вторую победу в групповой стадии The International 2025 по Dota 2. Пятёрка под руководством xiao8 выиграла у Team Spirit — 2:1.
Xtreme уверенно победила на первой карте, на второй «драконы» также уверенно отыгрались, но решающий сет вновь остался за коллективом из Китая.
Невероятный игровой день провёл керри Ван Ame Чуньюй: за два матча с Aurora и Spirit он умер всего один раз, и после этого Xtreme сразу сдалась.
Фото: Dotabuff
Таким образом, Xtreme завтра сыграет в сетке «2-0», а Team Spirit падает в зону «1-1» и сразится с другой командой, которая победила в одном матче из двух.