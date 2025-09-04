В продолжении «Клиники» вернётся доктор Перри Кокс — его сыграет Джон К. Макгинли

Американский актёр Джон К. Макгинли официально вернётся к роли доктора Перри Кокса в перезапуске «Клиники». Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на свои источники в администрации телеканала ABC. Новость появилась спустя всего сутки после информации о возвращении Джуди Рейес.

Таким образом, в будущей ленте вернётся весь основной актёрский состав сериала: Джей Ди (Зак Брафф), Тёрк (Дональд Фэйсон), Эллиот (Сара Чок), Карла (Джуди Рейес) и Джон К. Макгинли (Перри Кокс). Новое шоу будет посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе.

В продолжении «Клиники» также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинального шоу. Ожидается, что новый сериал стартует не позже 31 мая 2026 года.