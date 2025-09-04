Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PARIVISION выиграла оба матча на старте The International 2025 по Dota 2

PARIVISION выиграла оба матча на старте The International 2025 по Dota 2
Комментарии

Российская команда PARIVISION победила Nigma Galaxy во встрече 2-го тура групповой стадии The International 2025 по Dota 2.

Матч завершился со счётом 2:0. На второй карте PARIVISION вновь пикнули Тинкера на первую позицию и вновь одержали победу.

Dota 2. The International 2025 . Групповой этап
04 сентября 2025, четверг. 20:30 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
Nigma Galaxy

Таким образом, определились все четыре команды, которые попали в сетку «2-0»: Team Tidebound, Xtreme Gaming, Team Falcons и PARIVISION. Этот квартет обезопасил себя от прямого вылета до стыковых встреч — а те, кто выиграют два следующих матча из трёх, сразу попадут в плей-офф.

Фото: Liquipedia

Групповая стадия The International 2025 по Dota 2 проходит с 4 по 7 сентября по швейцарской системе. Восемь лучших команд пройдут в плей-офф турнира.

Материалы по теме
Team Spirit несут потери, PARIVISION в топе. Первый день The International 2025 — LIVE
Live
Team Spirit несут потери, PARIVISION в топе. Первый день The International 2025 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android