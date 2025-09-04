PARIVISION выиграла оба матча на старте The International 2025 по Dota 2

Российская команда PARIVISION победила Nigma Galaxy во встрече 2-го тура групповой стадии The International 2025 по Dota 2.

Матч завершился со счётом 2:0. На второй карте PARIVISION вновь пикнули Тинкера на первую позицию и вновь одержали победу.

Таким образом, определились все четыре команды, которые попали в сетку «2-0»: Team Tidebound, Xtreme Gaming, Team Falcons и PARIVISION. Этот квартет обезопасил себя от прямого вылета до стыковых встреч — а те, кто выиграют два следующих матча из трёх, сразу попадут в плей-офф.

Фото: Liquipedia

Групповая стадия The International 2025 по Dota 2 проходит с 4 по 7 сентября по швейцарской системе. Восемь лучших команд пройдут в плей-офф турнира.