Расписание игр второго дня The International 2025 по Dota 2 — все матчи TI14 на пятницу, 5 сентября

Расписание игр второго дня The International 2025 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в Гамбурге продолжится групповая стадия чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.

На этот игровой день запланирован полноценный 3-й тур, а также половина матчей 4-го тура — в том числе серия на вылет. Все серии пройдут в формате best-of-3 (до двух выигранных карт).

Расписание матчей The International 2025 на пятницу, 5 сентября:

  • 11:00. Сетка 2-0, Xtreme Gaming (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 11:00. Сетка 1-1, Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа);
  • 11:00. Сетка 1-1, Aurora Gaming (Россия) — Yakutou Brothers (Китай);
  • 11:00. Сетка 0-2, Team Nemesis (Филиппины) — Wildcard (США);
  • 14:00. Сетка 2-0, PARIVISION (Россия) — Team Tidebound (Китай);
  • 14:00. Сетка 1-1, Nigma Galaxy (Ливан) — Team Liquid (Швеция);
  • 14:00, Сетка 1-1, Natus Vincere (Украина) — BetBoom Team (Россия);
  • 14:00. Сетка 0-2, BOOM Esports (Филиппины) — HEROIC (Южная Америка);
  • 17:00. Матч сетки 1-2;
  • 17:00. Матч сетки 1-2;
  • 17:00. Матч сетки 1-2;
  • 17:00. Матч сетки 0-3 (на вылет).
