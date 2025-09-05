Расписание игр второго дня The International 2025 по Dota 2

Сегодня, 5 сентября, в Гамбурге продолжится групповая стадия чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.

На этот игровой день запланирован полноценный 3-й тур, а также половина матчей 4-го тура — в том числе серия на вылет. Все серии пройдут в формате best-of-3 (до двух выигранных карт).

Расписание матчей The International 2025 на пятницу, 5 сентября: