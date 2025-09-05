Расписание игр второго дня The International 2025 по Dota 2
Сегодня, 5 сентября, в Гамбурге продолжится групповая стадия чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.
На этот игровой день запланирован полноценный 3-й тур, а также половина матчей 4-го тура — в том числе серия на вылет. Все серии пройдут в формате best-of-3 (до двух выигранных карт).
Расписание матчей The International 2025 на пятницу, 5 сентября:
- 11:00. Сетка 2-0, Xtreme Gaming (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток);
- 11:00. Сетка 1-1, Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа);
- 11:00. Сетка 1-1, Aurora Gaming (Россия) — Yakutou Brothers (Китай);
- 11:00. Сетка 0-2, Team Nemesis (Филиппины) — Wildcard (США);
- 14:00. Сетка 2-0, PARIVISION (Россия) — Team Tidebound (Китай);
- 14:00. Сетка 1-1, Nigma Galaxy (Ливан) — Team Liquid (Швеция);
- 14:00, Сетка 1-1, Natus Vincere (Украина) — BetBoom Team (Россия);
- 14:00. Сетка 0-2, BOOM Esports (Филиппины) — HEROIC (Южная Америка);
- 17:00. Матч сетки 1-2;
- 17:00. Матч сетки 1-2;
- 17:00. Матч сетки 1-2;
- 17:00. Матч сетки 0-3 (на вылет).
Комментарии