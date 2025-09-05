Китайская команда оказалась под подозрением в договорных матчах CS 2

Стример shukba1 сообщил, что в подозрительных схемах могут быть замешаны почти все топовые коллективы региона. По его словам, организацией «322» матчей занимаются бывший игрок Rare Atom Хао Вен somebody Ксу и его родственник.

Shukba1 утверждает, что располагает записью разговора, где somebody пытается убедить Мухаммеда BOROS Малхаза согласиться на участие в такой встрече. При этом киберспортсменам заявляли, что под их контролем находится команда ATOX, ранее забаненная ESIC.

BOROS подтвердил факт предложения:

Когда я был в Китае, somebody играл в Rare Atom. Он и его друзья предложили мне подстроить матч. Я отказался. Эти люди должны быть забанены.

Rare Atom оперативно отреагировала на обвинения, запустив внутреннее расследование и подчеркнув, что организация не имеет отношения к подобным схемам.