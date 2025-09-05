«Мне лишь дают высказать мнение»: капитан FaZe Clan по CS 2 рассказал о роли в команде

Капитан FaZe Clan Финн karrigan Андерсен высказался о положении дел внутри коллектива и взаимодействии с организацией. Лидер подчеркнул, что, несмотря на доверие со стороны клуба, финальное слово всегда остаётся за руководством:

Я контролирую видение, тренировки, расписание турниров. FaZe доверяет мне во многом, однако финальное решение остаётся за организацией. Мне лишь дают высказать мнение. Я делюсь своим видением, но FaZe Clan каждый раз индивидуально обсуждает любые изменения с игроками.

По словам капитана, слухи о том, что организация не заботится о ростере по CS 2, не соответствуют действительности: сейчас клуб активно поддерживает команду и помогает оставаться на топ-уровне.