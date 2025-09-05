Скидки
Продажи ремейка Metal Gear Solid 3 в день релиза превысили 1 млн копий

Konamiо объявила что продажи ремейка Metal Gear Solid 3 в день релиза превысили 1 млн копий. Компания поблагодарила геймеров за этот результат.

Фото: Konami

Создание обновлённой версии игры велось на движке Unreal Engine 5, поэтому графическая составляющая весьма впечатляет. Геймплей. Несмотря на технические улучшения, глобальных изменений в игровом процессе нет — разработчики сохранят структуру оригинала.

Также в ремейке появился режим Snake vs Monkey из оригинала. В нём Рой Кэмпбелл отправляет Солида Снейка на задание по поимке группы обезьян, устраивающих хаос в джунглях. Режим выступает кроссовером с серией Ape Escape от Sony Computer Entertainment.

Ремейк MGS 3 доступен на PS5, Xbox Series и ПК.

