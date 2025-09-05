Скидки
В России подешевел iPhone 15 Plus — цены от 51 тыс. рублей

Издание Hi-Tech Mail.ru рассказало, что цены на iPhone 15 Plus в России на 128 ГБ памяти рекордно опустились. Гаджеты отдают на российских маркетплейсах от 51 тыс. рублей.

Цена получится приятная, даже если добавить к ней стоимость пошлины за ввоз из-за рубежа в размере 6 тыс. рублей. То есть окончательная цена составит около 57 тыс. рублей.

Несмотря на скорый анонс нового поколения iPhone, iPhone 17, модель 2023 года остается актуальной. iPhone 15 Plus получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью до 2000 нит, вырезом Dynamic Island, частотой 60 Гц, разъем USB-C и даже двойную основную камеру.

