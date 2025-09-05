Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джереми Аллен Уайт и Бен Стиллер ведут переговоры о работе над фильмом Airman

Джереми Аллен Уайт и Бен Стиллер ведут переговоры о работе над фильмом Airman
Комментарии

По данным издания The Hollywood Reporter, Джереми Аллент Уайт ведёт переговоры о главной роли в фильме Airman. Переговоры ведёт и Бен Стиллер, но он хочет выступить режиссёром картины, а не сниматься в ней.

Фильм Airman будет экранизацией одноимённой книги Сета Мейеровица. В ней рассказывается правдивая история Артура Мейеровица, американского стрелка-радиста, чей бомбардировщик B-24 был сбит над Виши в 1943 году. Спрятавшись во французской глубинке, Мейеровиц подружился с Марселем Таллианом, основателем легендарной французской группы сопротивления.

Если все сделки заключат, производство фильма хотят запустить в начале 2027 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android