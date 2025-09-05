Обзоры Ghost of Yotei появятся 25 сентября — журналистам уже дали ключи

Журналисты и игровые блогеры объявили, что получили ключи Ghost of Yotei. Обзоры приключенческого экшена выйдут 25 сентября, то есть за неделю до релиза игры.

Фото: X (ранее Twitter)

События проекта развернутся в 1603 году в регионе вокруг горы Йотей на острове Хоккайдо, спустя примерно 300 лет после сюжета «Призрака Цусимы». Играть предстоит за девушку Ацу, которая встаёт на путь мести, чтобы совершить возмездие над теми, кто лишил её семьи. В арсенале героини, помимо обычной катаны, будут парные катаны, одати и кусаригама.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября только на PS5. Игра появится полностью на русском языке с локализованным названием — «Призрак Ётэй».