Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Обзоры Ghost of Yotei появятся 25 сентября — журналистам уже дали ключи

Обзоры Ghost of Yotei появятся 25 сентября — журналистам уже дали ключи
Комментарии

Журналисты и игровые блогеры объявили, что получили ключи Ghost of Yotei. Обзоры приключенческого экшена выйдут 25 сентября, то есть за неделю до релиза игры.

Фото: X (ранее Twitter)

События проекта развернутся в 1603 году в регионе вокруг горы Йотей на острове Хоккайдо, спустя примерно 300 лет после сюжета «Призрака Цусимы». Играть предстоит за девушку Ацу, которая встаёт на путь мести, чтобы совершить возмездие над теми, кто лишил её семьи. В арсенале героини, помимо обычной катаны, будут парные катаны, одати и кусаригама.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября только на PS5. Игра появится полностью на русском языке с локализованным названием — «Призрак Ётэй».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android